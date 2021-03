Entre os seis filmes de 1976 a 2006 e os dois primeiros "spin-offs" "Creed", de 2015 e 2018, a história de Rocky Balboa está praticamente toda contada no cinema. Exceto como tudo começou...

Admitindo que talvez seja a sua mensagem mais estranha nas redes sociais, o próprio Stallone partilhou no Instagram na segunda-feira à noite (29) as imagens do primeiro passo para fazer uma prequela da sua personagem mais icónica, que vê potencialmente destinada a ser uma série nas plataformas de streaming.

Entre as páginas, percebe-se que a história decorria na década de 1960, que a estrela descreve como uma "era dinâmica".

"Esta pode ser a mensagem mais estranha até agora. Comecei esta manhã a escrever o esboço para uma prequela 'Rocky' para streaming. O ideal é dez episódios por algumas temporadas para realmente chegar ao coração das Personagens na sua juventude. Aqui está uma pequena parte de como começa o meu processo de escrita criativa. Espero que aconteça. E depois precisei limpar a minha cabeça, portanto fui pescar. Isto é que são extremos! Continuem a lutar, meus amigos", escreveu.

Sylvester Stallone ainda não revelou se vai regressar em "Creed III", anunciado para chegar aos cinemas a 23 de novembro de 2022, novamente com Michael B. Jordan como Adonis Creed, que também se vai estrear como realizador.