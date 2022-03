A RTP vai ser o canal da cerimónia dos Óscares pelo segundo ano consecutivo.

Em comunicado, o canal público confirmou a transmissão em direto e em exclusivo da cerimónia que decorre na noite de 27 para 28 de março em Los Angeles, numa cerimónia especial acompanhada em Portugal por "rostos da RTP" a partir do Amoreiras Shopping Center.

O plano envolverá "uma operação transversal que envolve a RTP1, RTP Play, Redes Sociais RTP e Antena 1".

O SAPO também terá uma cobertura especial , incluindo pela madrugada dentro com acompanhamento ao minuto, atualização de todos os vencedores e análise dos principais acontecimentos, da passadeira vermelha até à cerimónia.

Para a cerimónia deste ano, "O Poder do Cão" parte claramente como o favorito: o filme de Jane Campion para a Netflix recebeu 12 nomeações e é o único nomeado em praticamente todas as categorias principais: Filme, Realização, Ator Principal (Benedict Cumberbatch), Atores Secundários (Kodi Smit-McPhee e Jesse Plemons), Atriz Secundária (Kirsten Dunst) e Argumento Adaptado, além de Fotografia, Montagem, Direção Artística, Banda Sonora e Som.

Seguem-se entre os mais nomeados "Dune - Duna", em dez categorias, "West Side Story" e "Belfast" em sete, e "King Richard: Para Além do Jogo", em seis.

Todos estão nomeados para Melhor Filme, juntamente com "CODA - No Ritmo do Coração" (três nomeações), o japonês "Drive my Car" (quatro), "Licorice Pizza" (três), "Não Olhem Para Cima" (quatro) e "Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas" (quatro).

Nas categorias técnicas, destaca-se a nomeação para o luso-canadiano Luís Sequeira pelo Guarda-Roupa de "Nightmare Alley".

Siga a cerimónia dos Óscares também no SAPO.