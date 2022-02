"O Poder do Cão" parte claramente na frente para a 94.ª edição dos Óscares, que se realiza a 27 de Março.

O filme de Jane Campion para a Netflix recebeu 12 nomeações esta terça, foi o único nomeado em praticamente todas as categorias principais: Filme, Realização, Ator Principal (Benedict Cumberbatch), Atores Secundários (Kodi Smit-McPhee e Jesse Plemons), Atriz Secundária (Kirsten Dunst) e Argumento Adaptado, além de Fotografia, Montagem, Direção Artistica, Banda Sonora e Som.

Seguem-se entre os mais nomeados "Dune - Duna", com dez, "West Side Story" e "Belfast" com sete, e "King Richard: Para Além do Jogo", com seis.

Todos estão nomeados para Melhor Filme, juntamente com "CODA - No Ritmo do Coração" (três nomeações), o japonês "Drive my Car" (quatro), "Licorice Pizza" (três), "Não Olhem Para Cima" (quatro) e "Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas" (quatro).

Nas categorias técnicas, destaca-se a nomeação para o luso-canadiano Luís Sequeira pelo Guarda-Roupa de "Nightmare Alley".

Os nomeados foram conhecidos pouco depois das 13h00 (hora de Lisboa), numa transmissão global em direto nas redes sociais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas conduzida virtualmente pela atriz Tracee Ellis Ross ("black-ish", "A Nota Perfeita") e pelo ator e comediante Leslie Jordan ("Will & Grace", "As Serviçais"), com alguns convidados especiais ligados a ações sociais, o combate à pandemia e fãs de cinema.

As nomeações revelaram várias surpresas, incluindo a ausência de realizadores e atores que eram dados como certos na corrida às estatuetas douradas.

Entre os filmes apontados como possibilidades que acabaram por ficar pelo caminho estão "Os Ricardos", "tick, tick…BOOM!", "A Filha Perdida", "A Tragédia de Macbeth", "Casa Gucci" e "Mães Paralelas". Apesar da campanha em cima da hora da Sony e Marvel, também não se concretizou a nomeação para "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa".

Para Melhor Ator, confirmaram-se as apostas em Will Smith ("King Richard"), Benedict Cumberbatch ("O Poder do Cão") e Andrew Garfield ("tick, tick... BOOM!), juntando-se Javier Bardem ("Os Ricardos") e Denzel Washington ("A Tragédia de Macbeth").

Pelo caminho ficaram Leonardo DiCaprio ("Não Olhem para Cima"), Peter Dinklage ("Cyrano"), Nicolas Cage ("Pig"), Mahershala Ali ("Swan Song"), Cooper Hoffman ("Licorice Pizza"), Jude Hill ("Belfast") e Simon Rex ("Red Rocket").

Todos os atores nomeados já concorreram anteriormente nesta categoria e Denzel Washington e Javier Bardem são antigos vencedores (o primeiro ganhou como Melhor Ator com "Dia de Treino" em 2001 e secundário com "Tempo de Glória" em 1989; Bardem como secundário por "Este País Não é Para Velhos" em 2007).

Aos 67 anos, esta também é a nona nomeação de interpretação de Washington (fica três do recordista Jack Nicholson) e a sétima para Melhor Ator, colocando-o num grupo com Marlon Brando, Dustin Hoffman e Jack Lemmon.

Nas atrizes principais, a grande surpresa é a ausência de Lady Gaga por "Casa Gucci", a quem nos últimos dias era atribuído mesmo o favoritismo para ganhar a estatueta.

As nomeadas foram Nicole Kidman ("Os Ricardos") e Olivia Colman ("A Filha Perdida"), que já ganharam a estatueta nesta categoria (Kidman por "As Horas" em 2002 e Colman por "A Favorita" em 2018), e ainda Jessica Chastain ("Os Olhos de Tammy Faye"), Kristen Stewart ("Spencer") e Penélope Cruz ("Mães Paralelas"). A única estreante na categoria e nos Óscares é Kristen Stewart e Penélope Cruz é uma antiga vencedora como secundária por "Vicky Christina Barcelona" em 2008).

Além de Lady Gaga, as outras ausências de relevo são Jennifer Hudson ("Respect"), Alana Haim (“Licorice Pizza”), Rachel Zegler ("West Side Story") e Emilia Jones ("CODA - No Ritmo do Coração").

Para ator secundário estreiam-se com a primeira nomeação nas carreiras Kodi Smit-McPhee e Jesse Plemons ("O Poder do Cão"), Troy Kotsur ("CODA - No Ritmo do Coração") e Ciarán Hinds ("Belfast"), que se juntam a J.K. Simmons ("Os Ricardos"), que ganhou nesta categoria em 2014 com "Whiplash - Nos Limites".

As relativas surpresas são Plemons e Simmons, que ultrapassaram Bradley Cooper ("Licorice Pizza"), Jared Leto ("Casa Gucci"), J.K. Simmons ("Os Ricardos"), Jamie Dornan ("Belfast") Mike Faist ("West Side Story") e Ben Affleck ("The Tender Bar").

Nas atrizes secundárias fazem a estreia nos Óscares Jessie Buckley ("A Filha Perdida"), Ariana DeBose ("West Side Story"), Aunjanue Ellis ("King Richard") e Kirsten Dunst ("O Poder do Cão"), que se juntam a Judi Dench ("Belfast"), que obteve a oitava nomeação em 24 anos e é uma antiga vencedora nesta categoria com "A Paixão de Shakespeare" em 1998.

A veterana de "Belfast" é mesmo a maior surpresa, ficando pelo caminho pelo mesmo filme Caitriona Balfe e ainda Cate Blanchett ("Nightmare Alley"), Ruth Negga ("Passing"), Ann Dowd ("Mass") e Rita Moreno ("West Side Story").

Existe a curiosidade invulgar de dois casais de atores estarem no mesmo ano, aumentando para cinco as vezes que isso aconteceu em 94 anos das estatuetas: Penélope Cruz e Javier Bardem por um lado, Kirsten Dunst e Jesse Plemons por outro (estes nomeados pelo mesmo filme, o que só tinha acontecido com Elizabeth Taylor e Richard Burton em "Quem Tem Medo de Virginia Woolf?", de 1966).

Entre os realizadores também houve surpresas: Jane Campion foi nomeada com "O Poder do Cão" e é a grande favorita, apenas um ano após a histórica dupla nomeação de Emerald Fennell ("Uma Miúda com Potencial") e a eventual vitória de Chloé Zhao ("Nomadland").

Além do regresso de um anfitrião após três anos de ausência, sobre a cerimónia propriamente dita anunciada para 27 de março pouco se sabe: após se ter realizado na histórica Union Station por imperativos da situação provocada pela pandemia a 25 de abril de 2021, a organização apenas sinalizou a intenção de ser presencial e regressar à casa "tradicional", o Dolby Theatre.

Ao contrário do que se esperava, temporada de prémios não regressou à normalidade

Quando a data de 27 de março foi confirmada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no final de maio do ano passado para substituir 27 de fevereiro, parecia que dava tempo mais do que suficiente para a indústria recuperar do maior impacto da pandemia.

A realidade é muito diferente e 2021 foi outro ano estranho: desde a última cerimónia a 25 de abril, os cinemas não voltaram a fechar completamente nos EUA e noutros países, mas muitos espectadores não regressaram, deixando um rasto de desilusão nas bilheteiras para a grande maioria dos filmes que vão ser nomeados para as estatuetas douradas. Sempre a analisarem a evolução epidemiológica com especialistas, realmente os estúdios lançaram mais filmes para o grande ecrã do que em 2020, mas também os fizeram chegar mais rapidamente às plataformas de streaming.

Pior: em vez do esperado regresso a uma semi-normalidade e o fim do distanciamento social, a variante Ómicron dizimou a temporada de prémios, com festivais e cerimónias a serem outra vez cancelados, adiados ou a passarem para o pesadelo do formato virtual.

Para carregar nos tons negros, os Globos de Ouro, tradicionalmente uma das maiores festas de Hollywood, mantiveram a data de 9 de janeiro, anunciando os prémios num evento privado sem passadeira vermelha nem cobertura televisiva depois do boicote de estrelas, estúdios e televisões por causa das acusações de corrupção e falta de diversidade.

Nestas circunstâncias, as nomeações para os Óscares devem voltar a ser a ser dominadas por filmes lançados nos cinemas que a maioria dos espectadores só viu (se viu) em casa e os produzidos pelas plataformas de streaming.