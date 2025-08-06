A RTP2 estreia esta sexta-feira, dia 8 de agosto, às 23h05, o filme "O Perdão". O drama aclamado dos cineastas iranianos Behtash Sanaeeha e Maryam Moghaddam é apresentado como "um retrato magistral da vida de uma mulher na sociedade iraniana".

Em destaque no Festival de Cinema de Berlim de 2021 com a nomeação para Melhor Filme e vencedor do Prémio do Público, a história acompanha Mina. "O mundo de Mina desaba quando descobre que o marido Babak foi executado injustamente por um crime que não cometeu. As autoridades pedem desculpa pelo erro e oferecem a hipótese de compensação financeira. Mas não há valor que repare a ausência, dor ou a injustiça", resume o canal.

"Por ela e pela filha, Mina inicia uma batalha silenciosa contra um sistema cínico. Quando o dinheiro começa a chegar ao fim, um desconhecido chamado Reza aparece à sua porta a dizer que veio para saldar uma dívida antiga com Babak. Desconfiada mas sem alternativas, Mina vai permitindo que Reza entre na sua vida, sem saber que um segredo os une", acrescenta a RTP2.

O elenco do filme conta com Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahimi Sam, Avin Poor Raoufi, Farid Ghobadi, Lili Farhadpour.