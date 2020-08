A rir, Keanu Reeves respondeu que já era mesmo demasiado tarde e mostrou-se conformado: "Estou bem com isso agora".

Quando Andy Cohen lhe pediu para confirmar que estava mesmo a falar a sério e quis ser Wolverine, a resposta foi afirmativa, mas com um pormenor subtil: "O Wolverine do Frank Miller? Definitivamente".

Com a distinção, Keanu Reeves está a referir-se não à versão de Wolverine que apareceu nos primeiros filmes do realizador Bryan Singer, mas à série de quatro números lançada em 1982, da responsabilidade de Frank Miller e Chris Claremont, em que a história se passava no Japão, com a personagem a lutar contra a Yakuza.

Apenas o segundo filme a solo da personagem com Hugh Jackman, "Wolverine", de 2013, se baseia de forma muito livre nessa versão.

Na história dos bastidores da saga "X-Men" no cinema, Russell Crowe terá sido a escolha do realizador Bryan Singer para ser Wolverine, que rejeitou e sugeriu o seu amigo Hugh Jackman, na altura praticamente desconhecido em Hollywood.

Singer acabou por oferecer o papel a Dougray Scott, mas circulam rumores sobre vários atores que se ofereceram ou estiveram em consideração: além de Keanu Reeves, a lista passaria por nomes como Mel Gibson, Aaron Eckhart, Viggo Mortensen, Gary Sinise, Jean-Claude Van Damme, Edward Norton e até Bob Hoskins.

Atrasos da rodagem de "Missão Impossível 2" e um acidente de mota levaram ao abandono de Dougray Scott e à escolha de Hugh Jackman quando a rodagem do primeiro "X-Men" já ia na terceira semana, após um teste de sucesso que o australiano recordaria mais tarde que terá durado cerca de 20 segundos.

Hugh Jackman foi Wolverine em vários filmes entre 2000 e 2017, despedindo-se do mutante com "Logan".