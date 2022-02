Russell Crowe é a novidade no elenco de "Kraven, o Caçador", o próximo filme do universo Homem-Aranha do estúdio Sony, que não faz parte do universo da Marvel da Disney.

O nome que já estava anunciado no elenco era o de Aaron Taylor-Johnson como Kraven, que assinou contrato para vários filmes no ano passado.

O papel do vencedor do Óscar por "Gladiador" está a ser mantido em segredo, mas segundo a revista The Hollywood Reporter, muitas das personagens principais do filme fazem parte da família de Kraven.

Esta não é a estreia de Crowe no mundo dos super-heróis. "Kraven" é o segundo projeto de Crowe ligado à Marvel: do lado da Disney, será Zeus em "Thor: Love and Thunder", que estreia-se em julho. Também esteve ligado às adaptações ao cinema da DC Comics, foi Jor-El em "Homem de Aço" (2013).

Realizado por J.C. Chandor ("Um Ano Muito Violento", "Operação Fronteira") e com estreia prevista nos cinemas já para 13 de janeiro de 2023, "Kraven, o Caçador" irá expandir o universo cinematográfico à volta do Homem-Aranha na Sony, que já inclui dois "Venom", a animação vencedora do Óscar "Homem-Aranha: No Universo Aranha", que terá uma sequela este ano, e "Morbius", que chegará aos cinemas em abril.

O estúdio também prepara "Madame Web", com Dakota Johnson.

Com a ambição de ser o maior caçador do mundo e com habilidades especiais, na origem Kraven era um vilão clássico do Homem-Aranha, tal como o Dr. Octopus ou o Duende Verde. Tal como aconteceu com Venom, o filme deverá explorar a sua faceta como anti-herói.