Um novo Lobisomem está a caminho do cinema.

Após ficar pelo caminho um projeto que juntaria Ryan Gosling e Derek Cianfrance, o realizador que o dirigiu em "Blue Valentine" (2010) e "Como Um Trovão" (2012), será o ator Christopher Abbott a reinventar o icónico monstro.

O projeto será mais uma parceria do estúdio Universal Pictures com a Blumhouse, a produtora responsável por filmes de terror como "Foge", "O Telefone Negro", "O Homem Invisível", a recente trilogia "Halloween" e os recentes sucessos "M3GAN" e "Five Nights at Freddy’s – O Filme".

A realização será de Leigh Whannell, precisamente o responsável pela versão de "O Homem Invisível" com Elisabeth Moss que foi um sucesso comercial pouco antes da COVID-19 forçar o fecho dos cinemas em março de 2020. O seu nome também está ligado, como realizador ou argumentista, às sagas "Saw" e "Insidious".

A história vai centrar-se num "homem cuja família está a ser aterrorizada por um predador letal".

A velocidade da produção também será super sónica: os estúdios já marcaram a estreia para 25 de outubro de 2024, perto do Halloween nos EUA (a Noite das Bruxas).

Para Christopher Abbott, que faz parte do elenco de "Pobres Criaturas", um dos favoritos aos próximos Óscares, este será o primeiro projeto como protagonista ligado aos grandes estúdios de Hollywood para o ator de 37 anos, que construiu uma aclamada carreira na série de aclamados títulos ecléticos no cinema independente dos EUA desde a revelação em "Martha Marcy May Marlene" (2011).

Com nomeações para os Globos de Ouro e Indie Spirit Awards, na sua carreira estão filmes como "All That I Am" (2013), "James White" (2015), "Ele Vem à Noite" (2017), "Sweet Virginia" (2017) "Piercing" (2018), "Possessor" (2020), "The World to Come" (2020) e "On the Count of Three" (2021), além de participações como secundário nos mais conhecidos "Um Ano Muito Violento" (2014) e "O Primeiro Homem na Lua" (2018), além da minissérie "Catch 22".