Ryan Reynolds, o homem mais sexy do mundo para a revista People em 2010, "lamentou" a escolha de Paul Rudd como o eleito deste ano.

O ator canadiano reagiu pouco depois de se conhecer a notícia, durante uma entrevista esta quarta-feira no programa Today, do canal NBC.

"Acho que esta oportunidade será desperdiçada nele, como aconteceu com tantos antes dele. Ele vai ser tímido. Vai fazer-se de acanhado, humilde. Se soubesse o que sei agora, não o faria. Tem de se aproveitar a oportunidade", disse às entrevistadoras.

"Se conseguisse agora, não estou a dizer que abandonaria a minha família, mas teriam de continuar sem mim", acrescentou, garantindo que andaria a viajar de cidade em cidade com a sua capa da revista People "semeando a minha aveia selvagem [um calão para ter muitas relações sexuais] como uma espécie de jardineiro mágico nu. Seria incrível", continuou.

"Não estragues isto, Rudd. Se estás a ver isto, não desperdices esta oportunidade. Corre como o vento", concluiu.

SEPARADAS POR 11 ANOS: AS CAPAS DA REVISTA PEOPLE DOS HOMENS MAIS SEXY DO MUNDO

À noite, noutra entrevista no talk show de Jimmy Fallon no mesmo canal, Ryan Reynolds mostrou-se mais "generoso" com o homem mais sexy do mundo de 52 anos: "Estou feliz pelo Paul porque ele é possivelmente o humano mais simpático no mundo do entretenimento e está a envelhecer para trás por causa do seu contrato com Satanás. Ou apenas bebe leite de peito de uma baleia azul".

Mas Ryan Reynolds pode estar descansado: Paul Rudd já disse que vai aproveitar ao máximo distinção da revista People.

"Vou-me apoiar muito nisto. Vou assumir isto. Não vou ser do tipo 'Oh, sou tão modesto'. Vou mandar fazer cartões de apresentação. Mas todos os meus amigos me vão destruir e estou à espera que o façam. E é por isso que são meus amigos", comentou à revista.

"Tenho a esperança de vir a ser finalmente convidado para alguns desses jantares sexy com [George] Clooney e [Brad] Pitt e [Michael] B Jordan. E acho que vou estar em muito mais iates. Estou animado por expandir a minha vida de iate. E provavelmente tentarei ser melhor a meditar sob uma luz realmente suave. Gosto de ponderar. Acho que isto me vai ajudar a tornar-me mais interior e misterioso. E estou ansioso por isso", assumiu.