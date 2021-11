Ana de Armas está em negociações para ser a protagonista de "Ballerina", a prometida e aguardada expansão do universo cinematográfico "John Wick".

Com os sucessos de "Knives Out" e "007: Sem Tempo Para Morrer" no currículo, a atriz cubana de 33 anos prepara-se para ser uma jovem assassina com a missão de se vingar das pessoas que mataram a sua família.

A personagem fez uma rápida aparição em "John Wick 3: Implacável" (2019) como uma bailarina que treinava ao mesmo tempo para ser uma assassina.

Ainda sem data de estreia, mas com realização de Lew Wiseman (da saga "Underworld"), o novo projeto é para o mesmo estúdio dos filmes "John Wick" e junta vários dos seus produtores e ainda o realizador Chad Stahelski (apenas como produtor).

A confirmar a ambição, circulam informações de que o orçamento será entre os 50 e 80 milhões de dólares (por comparação, o primeiro "John Wick" custou entre 20 e 30 milhões em 2014) e há a esperança que tanto Keanu Reves como Anjelica Huston façam participações simbólicas (os 'cameos').

Além do 'spinoff' para o cinema que será "Ballerina" , o universo "John Wick" promete expandir-se com a série "The Continental", sobre o hotel que serve de santuário aos assassinos, que terá como protagonistas Mel Gibson e Colin Woodell.

Já o quarto filme com Keanu Reeves tem estreia anunciada nos cinemas para 27 de maio de 2022.