Vários locais de Lisboa acolhem, entre os dias 20 e 24 de novembro, um ciclo de sete cine-concertos, de entrada livre, no âmbito da 4.ª edição do Salão Piolho, uma iniciativa da Fundação Inatel, foi anunciado.

“De 20 a 24 de novembro grandes clássicos do cinema mudo passarão pelo Chapitô, Estação do Cais do Sodré, Teatro Ibérico, Livraria Ler Devagar, Camones CineBar, Cinemateca Júnior e Igreja da Madalena onde serão acompanhados por música da inspiração tradicional à eletrónica”, refere a Fundação Inatel num comunicado hoje divulgado.

Nesta edição será possível ver-se, por exemplo, “O Homem da Câmara de Filmar”, de Dziga Vertov, acompanhado ao vivo por Rui Maia, no Teatro Ibérico, “O Garoto de Charlot”, de Charles Chaplin, com O Gajo, no Chapitô, ou “Gato Félix”, de Otto Messmer e Pat Sullivan, com Charlie Mancini, na Cinemateca Júnior (Salão Foz).

A iniciativa Salão Piolho regressa ao Porto entre 12 e 15 de dezembro.