Não parece fácil e não é fácil.

Salma Hayek é a parceira de Channing Tatum "Magic Mike: A Última Dança" e contou como uma "complicada" cena de colo intensa esteve para acabar mal. E, ainda por cima, essa parte nem acabou na versão final do filme.

No programa noturno de Jimmy Kimmel, a atriz mexicana contou que existia um momento em que ficou de cabeça para baixo e perdeu a noção de onde estava. Preocupada com outra coisa, não fez o que era suposto. Resultado: durante o ensaio, ainda batendo com a cabeça no chão.

“O [Tatum] segurou as minhas calças, mas fiquei muito preocupada porque as minhas calças estavam a cair e não conseguia lembrar-me naquele momento se tinha roupa interior ou não. Portanto, em vez de usar as minhas mãos para proteger a cabeça, apenas segurei as calças. Ele ficou tipo 'Coloca as tuas mãos para cima' e eu estava 'Não, não, não, não'. Veio toda a gente e mais ou menos afastaram-me dele", recordou.

"Ele disse 'O que se passa contigo?'", continuou a atriz, que disse que lhe respondeu "O que se passa comigo? Quase me mataste!".

Apesar do incidente, Salma Hay diz que o seu papel de celebridade rica que se junta a Mike Lane para criar um novo espetáculo com "stripers" masculinos teve alguns benefícios: o seu dia de trabalho era "ficar a ver tipo 12 homens dançando seminus e fazendo piruetas”-

"E eu mandava neles", acrescentou.

Realizado por Steven Soderbergh, o terceiro filme será lançado nos cinemas a 10 de fevereiro de 2023, próxima do Dia dos Namorados, um período rentável nos cinemas.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.