Há um novo trailer oficial de "1917", o novo filme de Sam Mendes.

Os prazos apertados e a data de estreia para 25 de dezembro nos EUA (23 janeiro de 2020 em Portugal) confirmam que esta é uma aposta forte para a próxima temporada de prémios que culmina nos Óscares.

O oitavo trabalho do realizador vencedor dos Óscares com "Beleza Americana" (1999) e dos últimos dois elogiados títulos da saga James Bond ("Skyfall" e "Spectre"), será um épico que se passa num único dia no auge da Primeira Guerra Mundial.

A história estará centrada em dois jovens soldados britânicos, Schofield (George MacKay, do filme "Capitão Fantástico") e Blake (Dean-Charles Chapman, que foi Tommen Baratheon na série "A Guerra dos Tronos"), de quem depende a vida de 1600 homens que caminham para uma armadilha, devendo para tal entregar uma mensagem a cancelar um ataque planeado para o dia seguinte.

Para acentuar o sentido de urgência e a transmitir a experiência dos personagens em tempo real, Sam Mendes usa uma técnica que simula um único plano-sequência, popularizada junto do grande público com o vencedor do Óscar "Birdman" (2014).

No elenco estão também Colin Firth ("O Discurso do Rei"), Benedict Cumberbatch ("O Jogo da Imitação", "Doutor Estranho"), Mark Strong ("O Corpo da Mentira", "Kingsman"), Andrew Scott ("007 - Spectre", a série "Sherlock"), Richard Madden ("Cinderela", a série "Bodyguard"), Daniel Mays ("Rogue One: Uma História de Star Wars"), Adrian Scarborough ("A Loucura do Rei George"), Jamie Parker ("A Turma de História") e Nabhaan Rizwan (a série "Informer").