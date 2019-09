Samuel L. Jackson assinou contrato com a Amazon para ser a primeira opção num melhorado pacote de vozes das celebridades da assistente digital Alexa.

A voz da icónica estrela de "Pulp Fiction" e dos filmes de super-heróis da Marvel ficará disponível até ao final do ano por 0,99 dólares, tanto no formato mais explícito com os famosos palavrões como numa versão "limpa". Seguir-se-ão outras vozes famosas em 2020, como Ed Sheeran e Jimmy Fallon.

O pacote com o ator vai tirar partido do melhoramento das capacidades da Neural TTS, a rede neuronal de texto para voz.

Esta rede não só fará com que a assistente ostente uma voz mais natural como, tirando partido da aprendizagem automática e outras tecnologias de inteligência artificial, vai conseguir imitar as vozes das celebridades, deixando assim de depender de frases pré-gravadas.

Será possível pedir a Samuel L. Jackson para despertar a uma determinada hora, dar informações sobre o tempo ou cantar os parabéns, mas a Amazon esclareceu que não se poderá contar com ele para ajudar nas compras, listas ou alertas.