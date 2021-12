Sandra Bullock fortaleceu o estatuto como "rainha da Netflix" ao tornar-se a primeira atriz com dois títulos no Top 10 dos filmes originais mais vistos de sempre.

A plataforma anunciou esta terça-feira que o seu novo filme "Indesculpável" entrou oficialmente na lista para o nono lugar, com 186.900 horas desde o lançamento a 10 de dezembro.

O número e a posição no ranking ainda irão subir até aos 28 dias, a principal referência para o ranking com as projeções das audiências.

No novo filme, Sandra Bullock é uma mulher acusada de homicídio que sai da prisão para uma sociedade que se recusa a perdoar o que ela fez no passado e procura a irmã que deixou para trás.

Um outro trabalho da atriz, "Às Cegas", lançado a 21 de dezembro de 2018 foi o filme original mais visto na história da Netflix com 280.020 horas em 28 dias até ser recentemente desalojado por "Aviso Vermelho", com 364.020 horas. O seu impacto e a importância de Sandra Bullock ajudaram a consolidar a estratégia do lançamento de filmes originais da plataforma.

Entre os atores, Ryan Reynolds é o único com dois títulos no Top 10, com "Aviso Vermelho" e "6 Underground" (no sexto lugar).