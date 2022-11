A Netflix divulgou esta segunda-feira um novo trailer de "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", que traz de volta o detetive Benoit Blanc interpretado por Daniel Craig.

De acordo com a sinopse oficial, a sequela do grande sucesso "Knives Out: Todos São Suspeitos" (2019) leva agora Blanc numa viagem até uma luxuosa propriedade privada numa ilha grega, mas os pormenores e a razão da sua presença são apenas o primeiro de muitos puzzles à espera de serem resolvidos.

À sua volta está um idiossincrático grupo de amigos reunido para um encontro anual a convite de um multimilionário e, como em qualquer bom mistério policial, cada pessoa esconde segredos, mentiras e motivações ocultas, o que significa que, quando alguém morre... todos são suspeitos.

As novas imagens deixam brilhar cada um dos atores de um impressionante elenco: além do incontornável Daniel Craig, destacam-se, entre outros, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.

Ao contrário do que aconteceu nos EUA e noutros países, "Glass Onion" não terá exibido nas salas de cinema portuguesas, pelo que será preciso esperar pelo lançamento na Netflix, marcado para 23 de dezembro.

TRAILER LEGENDADO.