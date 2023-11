Afinal, não são uma, mas duas sequelas de "Frozen" que estão a caminho dos cinemas.

O presidente executivo da Disney deu a novidade esta quinta-feira em direto da Disneyland Hong Kong, onde se prepara para inaugurar o novo parque temático dedicado ao filme que popularizou Elsa, Anna, Olaf e companhia.

"Vou dar uma pequena surpresa. 'Frozen 3' está em preparação e pode haver também um 'Frozen 4'", revelou Bob Iger aos apresentadores do programa "Good Morning America".

O mundo de "Frozen - O Reino do Gelo" é muito lucrativo para o estúdio, que acumula vários percalços nas bilheteiras com as animações da Disney e Pixar desde o início da pandemia: o primeiro filme com as vozes de Kristen Bell, Idina Menzel e Josh Gad arrecadou 1,2 mil milhões de dólares a nível mundial em 2013 e a sequela, seis anos mais tarde, chegou aos 1,45 mil milhões.

Bob Iger não deu mais novidades a não ser que "a Jenn Lee [Jennifer Lee], que criou 'Frozen' — o filme original e a sequela — está a trabalhar intensamente com a sua equipa na Disney Animation em não uma, mas realmente duas histórias".

Foi em fevereiro de 2023 que Bob Iger surpreendeu ao revelar que a Disney preparava sequelas de três dos seus maiores sucessos de animação nos cinemas: "Frozen", "Toy Story" e "Zootrópolis".

Não há detalhes sobre datas, histórias ou talentos envolvidos em "Toy Story 5" e "Zootrópolis 2".

Além do sucesso comercial, os três filmes estão entre os mais elogiados por espectadores e críticos: "Frozen" e "Zootrópolis" ganharam o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação, tal como "Toy Story 3".