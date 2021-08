Ainda sem título oficial, realizador já está em rodagem com muitos dos seus atores habituais, mas também com novidades no elenco.

Scarlett Johansson vai esquecer em Espanha as "mágoas" do processo jurídico contra a Disney por causa da disputa salarial com "Viúva Negra". A atriz é a mais recente grande novidade para o novo filme de Wes Anderson, já em rodagem em Espanha nos arredores de Madrid, confirmou o The Hollywood Reporter. Será a segunda colaboração entre os dois, mas a primeira à frente das câmaras, já que ela foi uma das vozes da animação "Ilha dos Cães", de 2018. Não são conhecidos detalhes sobre a história escrita por Wes Anderson nem que personagem fará Scarlett Johansson. Wes Anderson Ainda sem título, o novo filme que vai estar em produção até ao fim de setembro junta muitos dos atores habituais de Wes Anderson, como Jason Schwartzman, Adrien Brody, Bill Murray e Tilda Swinton, mas também já inclui estreantes com o realizador do calibre de Margot Robbie e Tom Hanks. Em declarações à France-Presse em julho em Cannes, onde apresentou o seu último trabalho, "The French Dispatch", Wes Anderson indicou "que é um filme espanhol, mas a história é americana e o papel principal será interpretado por Jason Schwartzman". "Jason e eu trabalhamos juntos há muitos anos [...] e há muito tempo tenho o que creio que é um grande papel" para ele, acrescentava.