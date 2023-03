Lady Gaga subiu ao palco da cerimónia dos Óscares para uma atuação surpresa de "Hold My Hand", da banda sonora de "Top Gun: Maverick". A artista norte-americana tinha cancelado a performance por falta de tempo para preparar um número por causa da rodagem de "Joker: Folie à Deux", onde interpreta Harley Quinn frente a Joaquin Phoenix.

Para dar a volta à falta de tempo, a cantora preparou uma atuação surpresa e que se destacou pela simplicidade. Sem maquilhagem, com calças rasgadas e uma t-shirt escura, Lady Gaga fez-se acompanhar por uma pequena banda rock.

"É profundamente pessoal para mim. Todos nós precisamos uns dos outros. Precisamos de muito amor para andar por esta vida. Às vezes, precisamos de heróis. Há heróis à nossa volta... você pode descobrir que pode ser o seu próprio herói, mesmo que se sinta partido por dentro", frisou a artista no início da atuação.

Veja a atuação:

Lady Gaga atuou três vezes na cerimónia dos Óscares, sempre com números elaborados: em 2015 para uma homenagem a "Música no Coração"; em 2016 com a canção nomeada "Til It Happens to You", do documentário "The Hunting Ground"; e em 2020, num momento inesquecível na história dos Óscares ao lado de Bradley Cooper, com "Shallow", de "Assim Nasce Uma Estrela", que lhe valeu a conquista da estatueta dourada.