Billie Eilish vai ser a voz do tema principal de "007: Sem Tempo para Morrer", que chega aos cinemas portugueses a 8 de abril. Depois dos rumores, a confirmação chegou esta terça-feira, dia 14 de janeiro, nas redes sociais.

A canção para o filme foi composta em parceria com o irmão da cantora norte-americana, Finneas. Os dois artistas vão subir ao palco do NOS Alive 2020, no Passeio Marítimo de Algés, em julho.

Billie Eilish, de 18 anos, torna-se, assim, na artista mais jovem de sempre a gravar o tema para um filme da saga de James Bond. "É uma loucura fazer parte disto em todos os aspectos. Ser capaz de escrever a música para um filme que faz parte de uma saga tão lendária é uma grande honra. James Bond é a saga mais incrível de sempre. Ainda estou em choque", frisa a jovem cantora.

"Escrever a canção para um filme de Bond é algo com que sonhamos a vida inteira (...) Sentimos muita sorte por desempenhar um pequeno papel numa saga tão lendária", acrescenta Finneas.

No anúncio, feito hoje pela EON Productions, a Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) e a Universal Pictures International, Michael G. Wilsom e Barbara Broccoli, produtores de "007: Sem Tempo Para Morrer", afirmam-se "absolutamente entusiasmados" com a música, que consideram "incrivelmente poderosa, comovente e afirmam ter sido criada de forma excecional para trabalhar a história emocional do filme".

Os boatos surgiram no passado domingo, depois de um site de fãs do filme avançar que a jovem cantora iria interpretar o tema principal de "007: Sem Tempo para Morrer".

O rumor ganhou força depois de Billie Eilish ter partilhado, esta terça-feira, nas Stories do Instagram várias imagens de Bond Girls nos filmes da saga, como Eva Green ("007- Casino Royale"), Halle Berry ("007- Morre Noutro Dia"), Daniela Bianchi ("007 - Ordem Para Matar"), Olga Kurylenko ("007- Quantum of Solace") e Léa Seydoux ("007- Spectre").