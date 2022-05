No verão de 2015, "Quarteto Fantástico" foi um raro caso de insucesso na transposição de "comic books" para o cinema.

Uma tentativa de relançar uma saga que já deu dois filmes em 2005 e 2007 com Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis, o resultado não agradou: além de várias histórias sobre problemas na rodagem, as interferências do estúdio e o comportamento instável do realizador Josh Trank, o filme foi arrasado pelos críticos e um grande fracasso de bilheteira.

Numa recente entrevista ao programa de rádio de Andy Cohen, Jamie Bell, que interpretava Ben Grimm / Coisa, chamou ao filme "notoriamente um desastre" e recordou com exatidão que tinha uma percentagem de 9% de críticas positivas no 'site' Rotten Tomatoes, que descreveu como "generosa".

Quarteto Fantástico

Além de Jamie Bell, participaram outros atores que entretanto consolidaram as suas carreiras em Hollywood: Kate Mara (Sue Storm / Mulher Invisível), com quem casou em 2017, Miles Teller (Reed Richards / Senhor Fantástico), Kate Mara (Sue Storm / Mulher Invisível) e Michael B. Jordan (Johnny Storm / Tocha Humana).

O elenco impressionante levou Andy Cohen a perguntar se o filme merecia uma segunda oportunidade.

"Não, acho que não", foi a resposta imediata a rir.

"Poupem o vosso dinheiro, poupem o vosso tempo. Estou apenas aqui tentar ajudar os teus ouvintes", continuou sem hesitação.