O filme "Serpentário", do realizador português Carlos Conceição, foi distinguido no festival de cinema Sicilia Queer, que terminou no dia 5 em Palermo, Itália, revelou esta segunda-feira a Agência da Curta-Metragem.

Carlos Conceição recebeu o prémio "Novas visões", com o júri a considerar que a longa-metragem "é uma obra pessoal e intemporal, capaz de representar as camadas invisíveis do passado e presente numa paisagem abstrata e pós-apocalíptica".

"Serpentário" é a primeira longa-metragem de ficção de Carlos Conceição e fez a estreia mundial em fevereiro no festival de Berlim.