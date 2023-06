Esta terça-feira, a Disney, o estúdio mais importante de Hollywood, adiou quase todas as datas de estreia dos seus próximos lançamentos para as salas de cinema.

Além das sagas "Avatar" e "Star Wars", os lançamentos mais afetados são os do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla em inglês).

Mantendo-se a estreia de "The Marvels" a 10 de novembro deste ano, o filme que se segue na fase 5 do MCU passa a ser "Deadpool 3", atualmente em rodagem em Londres e que marcará o regresso de Hugh Jackman como Wolverine ao lado de Ryan Reynolds: foi antecipado alguns meses, passando de 8 de novembro de 2024 para 3 de maio, a data que pertencia a "Captain America: Brave New World".

A Disney não indicou qualquer razão para as alterações das suas estreias, mas a comunicação social norte-americana nota o contexto em que está a ocorrer: uma greve dos argumentistas de Hollywood que perturba vários projetos e o plano da empresa para aumentar os lucros através de profundos cortes nas despesas.

Como é habitual, a alteração da data de um filme da Marvel leva ao realinhamento de todo o MCU: por exemplo, "Captain America: Brave New World" passou para 26 de julho de 2024, a data de "Thunderbolts", que adiou para 20 de dezembro de 2024, onde estava "Avatar 3", que adiou um ano.

A estreia de "Blade", cuja produção foi parada por tempo indefinido à espera que termine a greve dos argumentistas, passou de 6 de setembro de 2024 para 14 de fevereiro de 2025, onde estava "Fantastic Four", que foi transferido para 2 de maio de 2025, que será o primeiro filme da fase 6 do MCU.

Ainda sem se saber o que fará com Jonathan Majors como o vilão Lang após a sua detenção por acusações de violência doméstica no final de março, a Disney adiou "Avengers: The Kang Dynasty" de 2 de maio de 2025 para 1 de maio de 2026, a data de "Avengers: Secret Wars", que também adia um ano, estando agora a 7 de maio de 2027.