Um filme de terror de Christopher Nolan pode estar apenas à distância de encontrar... uma "ideia realmente excecional".

O realizador disse que "adoraria" fazer um filme claramente do género ao responder à pergunta de um espectador durante uma conversa na quinta-feira à noite à volta da sua carreira no British Film Institute.

"Acho que os filmes de terror são muito interessantes porque dependem de dispositivos muito cinematográficos. Trata-se realmente de [provocar] uma resposta visceral às coisas. Por isso, eventualmente adoraria fazer um filme de terror. Mas acho que um filme de terror realmente bom requer uma ideia realmente excecional. E esses são poucos e esporádicos. Portanto, não encontrei uma história que se preste a isso”, respondeu, citado pela The Hollywood Reporter.

Nolan mostrou ser realmente um apreciador da liberdade que é permitida: "Acho que é um género muito interessante do ponto de vista cinematográfico. É também um dos poucos géneros onde... – os estúdios fazem muitos desses filmes e têm muito de sombrio, muita abstração. Têm muitas qualidades que Hollywood geralmente resiste em colocar nos filmes, mas esse é um género onde isso é permitido”.

“Sem dúvida que ‘Oppenheimer‘ tem elementos de terror — o que acho definitivamente apropriado para o tema", esclareceu, referindo-se ao seu filme que está nomeado para 13 Óscares, destacando especificamente os momentos após a equipa do Projeto Manhattan conseguir fazer a primeira arma atómica.

"[...] O meio do filme é fortemente baseado no género dos filmes de assaltos, e o terceiro ato é o drama de tribunal. E a razão para ter escolhido esses dois géneros para estas secções é que são convencionais, nos quais diálogo e pessoas a conversar são inerentemente tensos e interessantes para o público. Essa é a parte divertida com os géneros – pode-se brincar com muitas áreas diferentes, enquanto noutro tipo de filme não se teria efetivamente autorização para o fazer", explicou.

A cerimónia dos Óscares está marcada para 10 de março em Los Angeles.