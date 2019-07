As principais sagas de entretenimento pertencem à Disney, revela uma sondagem do The Hollywood Reporter divulgada no dia anterior ao início da Comic-Con de San Diego, a mais importante convenção da cultura popular do mundo.

Numa amostra com 2200 adultos entre 8 e 10 de julho, 63% mostraram-se fãs dos filmes da Marvel e 60% de "Star Wars", que pertencem ao estúdio, seguidos pelo Universo Cinematográfico DC Comics com 59% e "Harry Potter" com 53%.