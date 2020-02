No que se pode considerar uma autêntica batalha do digital, Sonic venceu Buck, o cão de "O Apelo Selvagem".

Com 26,3 milhões de dólares [24,3 milhões de euros], "Sonic - O Filme" bateu por pouco "O Apelo Selvagem" nas bilheteiras dos EUA no fim de semana e manteve a liderança dos mais vistos.

A adaptação ao cinema do icónico videojogo tem arrecadado mais do que as primeiras previsões, em parte após os protestos dos fãs terem levado à alteração do design da personagem principal.

As receitas mundiais vão nos 203,1 milhões de dólares e não há sinais de abrandamento, pelo que uma sequela deverá ser inevitável.

Em segundo lugar ficou a estreia de "O Apelo Selvagem", com 24,8 milhões de dólares.

Apesar dos elogios a Harrison Ford, as críticas têm sido mornas, com muitas a questionarem a necessidade do cão ter de ser digital.

"Birds of Prey" está em terceiro lugar, com mais sete milhões, para um total de 72,5 milhões nos EUA.

Apesar dos reações positivas de críticos e fãs, o filme com Margot Robbie só arrecadou 173,7 milhões a nível mundial e é considerado uma desilusão comercial.

A outra estreia da semana, "The Boy - A Maldição de Brahms", liderado por Katie Holmes, ficou em quarto lugar, com 5,9 milhões de dólares.

Trata-se de um passo atrás para a saga de terror: exatamente há quatro anos, o primeiro filme, "The Boy - Segue as Regras", arrecadou 10,8 milhões na estreia.