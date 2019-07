O projeto é uma adaptação do romance "La vie devant soi", que já foi adaptado antes ao cinema: "A Vida à Sua Frente" (1977) ganhou o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro.

A vencedora do Óscar terá o papel que foi da francesa Simone Signoret, mas Eduardo Ponti salienta que as duas adaptações são muito diferentes: a nova seguirá o ponto de vista do livro, que é o do jovem Momo, e vai passar-se nos nossos dias na cidade portuária de Bari, no sul de Itália.

Apesar dos evidentes contornos com a crise migratória, o realizador também indicou que esta não será explícita no projeto: "O melhor é focarmo-nos nas personagens, nas emoções, e deixar para os espectadores falar sobre as políticas que estão por detrás delas".

No filme estão a atriz transgénero espanhola Abril Zamora, o italiano Renato Carpentieri, o iraniano Babak Karimi e, na estreia como ator, o jovem Ibrahima Gueye.

O filme deverá estar pronto para ser apresentado a partir de março do próximo ano.