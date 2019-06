Foi no fim de maio que se ficou que, em mais um capítulo do intenso "namoro" entre os mundos do cinema e música, também a vida de Boy George vai chegar ao grande ecrã.

Sacha Gervasi irá escrever o argumento e realizar o projeto sobre o excêntrico cantor e compositor britânico desde as origens humildes na Irlanda até à fama como líder dos Culture Club que o tornou um fenómeno da cultura pop e ícone na década de 1980.

Esta segunda-feira, quando lhe perguntaram quem devia interpretá-lo durante um programa de rádio australiano, Boy George respondeu que "uma das sugestões mais interessantes foi Sophie Turner".