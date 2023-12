Um trailer falso em jeito de paródia sobre um suposto "Sozinho em Casa 3" tornou-se viral e deixou os fãs a suspirar por um filme a sério.

Claro que já existe um terceiro filme: foi lançado em 1997, com novos atores e personagens, esquecido pela história do cinema, tal como três telefilmes entre 2002 e 2021.

Habituados à vaga de sequelas, o que os fãs querem de Hollywood é o regresso de Macaulay Culkin como o icónico Kevin McCallister para um terceiro filme a "sério", depois do clássico original lançado em 1990 e a sequela "Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque" que chegou logo dois anos depois (ambos disponíveis no Disney+).

A 'história' de "Home Alone 3: Kevin’s Revenge" ["Sozinho em Casa 3: A Vingança de Kevin"] decorre várias décadas depois desses filmes, com Kevin a regressar para o "confronto final" com a dupla dos "Bandidos Molhados" e ainda com o trauma de ter sido 'esquecido' quando era miúdo.

Criando expectativa para um filme a sério como um bom trailer deve fazer, o vídeo de dois minutos e meio é uma engenhosa montagem que manipula imagens e diálogos de outros filmes, séries e até anúncios publicitários com Culkin, Catherine O’Hara (a mãe de Kevin), Joe Pesci e Daniel Stern (os "Bandidos Molhados") e até Devin Ratray (o irmão mais velho de Kevin).

VEJA O TRAILER FALSO.

Tudo foi criado pelo utilizador"@VJ4rawr2", que deixou bem claro o que era o seu trabalho: "Isto não é um trailer real. É um conceito de paródia. Isso significa que não é real. Foi criado juntando o conteúdo existente, adicionando vozes, efeitos e pesada montagem".

Os fãs não quiseram saber e na zona de comentários nasceu a vaga de fundo a querer o regresso da magia original.

"Não vou ao cinema há muito tempo, mas se transformarem esta paródia num filme a sério, agarro no meu dinheiro e vou num instante. Juro", é um dos comentários mais votados.