"Sar Trek" vai ficar a marcar passo e já não chega aos cinemas no ano que vem.

Após ter sido anunciado de surpresa em fevereiro de 2022 e como uma grande prioridade, surpreendendo até os próprios atores, que não tinham sido informados, o quarto filme foi retirado oficialmente da agenda de estreias do estúdio Paramount.

Com o primeiro argumento escrito por mulheres, "Star Trek 4" tinha 22 de dezembro de 2023 como data de estreia, o que já era um adiamento em relação à intenção inicial, 9 de junho.

A decisão não surpreende: o estúdio está à procura de outro realizador após a desistência há um mês de Matt Shakman (da série "WandaVision").

Segundo a comunicação social, os atores Chris Pine (Capitão Kirk), Zoe Saldana (Uhura), Zachary Quinto (Spock), Karl Urban (Bones McCoy) e Simon Pegg (Scotty) continuarão ligados ao projeto.

Quando J.J. Abrams anunciou a 15 de fevereiro de 2022 que o seu estúdio Bad Robot ia avançar com a rodagem de um novo "Star Trek" perto do final do ano e com o mesmo elenco original, não apanhou só os fãs de surpresa: os atores também não sabiam de nada.

A mais recente saga começou em 2009 com um filme realizado por Abrams que contava como Kirk se tornou o Capitão da Enterprise e foi um grande sucesso, que continuou com a sequela "Star Trek: Além da Escuridão" em 2013.

No entanto, o terceiro filme, "Além do Universo", em 2016, já com Justin Lin como realizador, foi um fracasso de bilheteira.