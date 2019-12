Depois do primeiro filme, que mais tarde recebeu um novo título, "Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança", foram produzidas 10 prequelas, sequelas e spinoffs, incluindo "A Ascensão de Skywalker", chega esta semana aos cinemas e conclui a saga Skywalker.

A força esteve com eles durante 42 anos: as estrelas veteranas de Star Wars reúnem-se para o fim da lendária história criada por George Lucas em 1977, com a inesperada e comovente presença da princesa Leia.

O fim da saga Skywalker

Embora outros filmes da saga "Star Wars" estejam planeados, "A Ascensão de Skywalker", que estreia esta semana em todo o mundo, esta quinta-feira em Portugal, será uma espécie de despedida para toda uma geração. E para Anthony Daniels, que interpretou o droide C3PO desde o início, e Billy Dee Williams, que interpreta Lando Calrissian, este nono e último episódio da saga Skywalker é uma espécie de canto do cisne.

E também é o último filme de Carrie Fisher - que faleceu aos 60 anos no fim de 2016 - no papel que a lançou para a fama: o da aguerrida princesa Leia Organa.