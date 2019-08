Apesar dos muitos milhões de dólares do orçamento e do apertado controlo de todos os detalhes, tanto no filme como no material que é divulgado, um erro básico aparece nas imagens mais recentes de "Star Wars: A Ascensão de Skywalker".

Uma "super-apresentação" que junta momentos dos oito filmes de três trilogias antes de culminar nas imagens do episódio ainda inédito foi divulgada na Expo D23, o maior evento anual para os fãs da Disney, que se realizou entre 23 e 25 de agosto na Califórnia.

A Disney divulgou o vídeo on-line na na segunda-feira e os fãs dissecaram todos os pormenores em busca de pistas, acabando por descobrir a gafe num dos momentos que parecem ser mais imporantes no novo filme.