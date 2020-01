"Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker" ultrapassou oficialmente os mil milhões de dólares de receitas nas bilheteiras, tornando-se o sétimo filme da Disney de 2019 a chegar a este patamar histórico.

Na terça-feira, o último filme da terceira trilogia somou 481,3 milhões nos EUA e Canadá e 519,7 nos mercados internacionais, para um total de 1,001,007,423 mil milhões.

Foram precisos 26 dias, mais nove do que o filme anterior, "Os Últimos Jedi" (2017). Estima-se que as receitas finais fiquem pelos 1,1 mil milhões, ligeiramente abaixo dos 1,33 do filme de Rian Johnson.

Sem surpresa, "O Despertar da Força" (2015), que juntava Harrison Ford, Carrie Fisher e Mark Hamill pela primeira vez desde "O Regresso de Jedi" (1983), chegou aos mil milhões em apenas 12 dias, um recorde no seu tempo até à estreia de "Vingadores: Guerra do Infinito" (2018). As receitas finais foram 2,068 mil milhões.