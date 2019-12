Chris Terrio, que co-escreveu a nova história com o realizador J.J. Abrams, disse que Kelly Marie Tran era para ter aparecido mais tempo ao lado de Carrie Fisher, em que foram usadas imagens de cenas inéditas da atriz falecida em 2016, mas esse processo técnico não convenceu.

"Queríamos que Rose fosse a âncora da base rebelde que estava com Leia. Pensámos que não podíamos deixar a Leia na base sem nenhuma das personagens principais que adoramos, portanto Leia e Rose estavam a trabalhar juntas. À medida que o processo evoluiu, algumas cenas que escrevemos com Rose e Leia acabaram por não corresponder ao padrão de foto-realismo que esperávamos. Infelizmente, essas cenas saíram do filme", explicou ao AwardsDaily.

"A última coisa que queríamos era deliberamente colocar de lado a Rose. Adoramos a personagem e adoramos a Kellly - tanto que a colocámos com a nossa pessoa preferida nesta galáxia, a General Leia", reforçou.