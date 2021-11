Ao mesmo tempo que avança em força nas séries para o Disney+, "Star Wars" continua a marcar passo no cinema.

O último percalço é o adiamento de "Rogue Squadron", o filme focado numa nova geração de pilotos dos esquadrões que terá à frente Patty Jenkins, a realizadora de "Mulher-Maravilha": o The Hollywood Reporter (THR) e outros meios confirmaram que já não vai chegar aos cinemas a 22 de dezembro de 2023.

Anunciado no Investor Day da Disney a 10 de dezembro de 2020 com a ambição de levar "a saga para a futura era da galáxia", o projeto estava em preparação para começar a rodar em 2022, com a pré-produção ainda a arrancar no final deste ano. Seria o primeiro filme a chegar aos cinemas desde "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker", de 2019.

As fontes do THR indicaram que se chegou à conclusão que a agenda da Patty Kenkins e outros compromissos não iriam abrir o espaço de tempo suficiente para fazer um filme desta envergadura no ano que vem. Por isso, foi retirado da agenda da produção com a esperança de que a realizadora possa retomar depois de libertar a agenda.

Não está esclarecido se houve algum projeto especifico se tornou um entrave, mas sabe-se que a Patty Jenkns tem dois em andamento: "Mulher-Maravilha 3" e um novo filme sobre Cleópatra, ambos com a atriz Gal Gadot.

Embora a Disney ainda não tenha retirado 22 de dezembro do seu calendário de cinema, dada a complexidade parece improvável que outro projeto "Star Wars" possa cumprir a data: vários continuam em andamento, nomeadamente o de Kevin Feige, presidente dos estúdios Marvel, um do realizador Taika Waititi e uma nova trilogia de Rian Johnson (que dirigiu "Episódio VIII: Os Últimos Jedi").

Recorde-se que os criadores da série "A Guerra dos Tronos" desistiram do muito badalado projeto para fazer a sua trilogia em outubro de 2019.

A Disney começou a lançar todos os anos a partir de 2015 um filme "na "galáxia muito, muito distante", mas após o fracasso de bilheteira de "Han Solo: Uma História de Star Wars", colocou um travão nos projetos para o cinema: Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, confirmou "um passo atrás" para avaliar o que foi feito antes de decidir o que vem a seguir.

Tem sido nas séries para o Disney+ que a Lucasfilm tem estado mais ocupada: "O Livro de Boba Fett" icará disponível a partir de 29 de dezembro e seguem-se "Obi-Wan Kenobi", "Andor" [uma prequela do filme "Rogue One"] e Ahsoka, além da terceira temporada de "The Mandalorian".