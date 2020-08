"Apenas precisamos de tempo para recuar e realmente absorver o que George [Lucas] criou e, então, começar a pensar sobre para onde as coisas podem ir. É isso que temos feito e temos-nos divertido imenso", acrescentou.

Neste processo de avaliação, Kathleen Kennedy revelou que têm realizado reuniões com muitos talentos diferentes: "Há tantos fãs e cineastas que foram influenciados por 'Star Wars' durante tanto tempo, pelo que é uma oportunidade fantástica de ter uma ideia de quem quer fazer parte disto."

Com a terceira trilogia recentemente concluída a ter resultados decrescentes nas bilheteiras e críticas mornas, a Disney adiou o lançamento de futuros filmes: devido à pandemia da COVID-19, as novas datas são a meio de 2023, 2025 e 2027.

Estão vários projetos confirmados em carteira, mas sem data, de Taika Waititi (realizador de "Jojo Rabbit" e "Thor: Ragnarok"), Kevin Feige (presidente da Marvel) e ainda uma nova trilogia de Rian Johnson (que dirigiu "Episódio VIII: Os Últimos Jedi").

Na mesma entrevista, a presidente da Lucasfilm confirmou que o futuro de "Star Wars" passará pelas séries para a plataforma Disney+ nos próximos anos, que prolongam e ligam histórias da galáxia e mais centradas nas personagens.

Além de "The Mandalorian", que terá em breve uma segunda temporada, vão chegar produções à volta de Obi-Wan Kenobi, com o regresso confirmado de Ewan McGregor, que continuará parcialmente a história da família Skywalker, e uma comandada por Leslye Headland liderada por mulheres, "ambientada numa linha do tempo alternativa do habitual universo de 'Star Wars'".