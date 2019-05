Regressam Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega e Oscar Isaac, além de Domnhall Gleeson, Kelly Marie Tran e Mark Hamill, bem como Billy Dee Williams como Lando Calrissian e a falecida Carrie Fisher como General Leia, com imagens não utilizadas de "O Despertar da Força" (2015).

Keri Russell, Richard E. Grant e Dominic Monaghan, o hobbit Merry da primeira trilogia de "O Senhor dos Anéis" são novidades no elenco.

Após a estreia deste filme a 19 de dezembro, a saga faz uma pausa no cinema até 20 de dezembro de 2022, quando chega o primeiro filme de uma nova trilogia idealizada por David Benioff e D.B. Weiss, os criadores da série "A Guerra dos Tronos".

No intervalo, os fãs poderão ocupar-se com "The Mandalorian", a primeira série "Star Wars" para o serviço de streaming Disney+, e mais tarde com outra centrada na personagem de Cassian Andor (Diego Luna), personagem de "Rogue One". A nova temporada de "Star Wars: The Clone Wars" também será exclusiva do Disney+ durante o primeiro ano.