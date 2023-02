Steven Yeun vai entrar em "Thunderbolts", da Marvel.

Não se sabe qual será o papel, mas a imprensa norte-americana adianta que não só é importante no último título da fase 5 do Universo Cinematográfico, mas também poderá ser em filmes futuros.

Revelado na série "The Walking Dead" (2010-2016), o ator de 39 anos ganhou aclamação com "Em Chamas" (2018) antes de ser nomeado para um Óscar com "Minari" (2020) e destacar-se novamente em "Nope" (2022).

Descrita pelo presidente da Marvel como uma equipa com muito pouco de heroísmo, "Thunderbolts" vai incluir Sebastian Stan, Florence Pugh, Wyatt Russell e David Harbour, além de Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Julia Louis-Dreyfus e Ayo Edebiri.

Realizado por Jake Schreier, a estreia está marcada para 26 de julho de 2024.