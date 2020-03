Os seus últimos filmes foram os premiados "Edmond" (2005), com William H. Macy, e "Stuck" (2007), com Mena Suvari.

Curiosamente, também foi um dos criadores de "Querida, Eu Encolhi os Miúdos" (1989) para a Disney, numa colaboração que se prolongou pela sequela "Querida, Ampliei o Miúdo" (1992) e a série "Honey, I Shrunk the Kids: The TV Show" (1997-2000).

Ainda ligado ao teatro (fundou com a esposa uma prestigiada companhia) e sempre no circuito independente, Stuar Gordon estava habituado a trabalhar com poucos recursos.

A exceção no cinema foi "Prisão de Alta Segurança" (1992), com Christopher Lambert, um filme de ficção científica puro "série B", que dividiu os críticos mas foi o seu maior sucesso comercial: teve receitas de 48 milhões de dólares e o orçamento era de 12 milhões.

Nas redes sociais, o realizador Edgar Wright expressou tristeza pela notícia: "Juntamente com a sua documentada carreira no teatro e cinema independente, está no corredor da fama do terror para sempre graças a filmes como 'From Beyond' e a joia ultrajante que é 'Re-Animator'. Coloquem uma placa para ele na Universidade Miskatonic [uma referência ao ficcional estabelecimento de ensino de 'Re-Animator']"