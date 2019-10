Quentin Tarantino não vai reeditar "Era Uma Vez... em Hollywood" para ultrapassar a censura na China.

O The Hollywood Reporter (THR) confirmou que o cineasta optou por uma posição de "é pegar ou largar" após ter sido cancelada a estreia naquele país agendada para dia 25, sem ter sido avançada uma explicação pelas autoridades.

Nos seus contratos, o cineasta tem direito ao "final-cut", isto é, à montagem da versão final dos seus filmes, não sendo por isso obrigado a fazer alterações solicitadas quer pelo estúdio quer por distribuidores.

"Era Uma Vez... em Hollywood" já é um sucesso comercial, com 366 milhões de dólares de receitas, mas poderia ambicionar chegar aos 400 com a estreia no segundo maior mercado de bilheteira do mundo, onde Leonardo DiCaprio permanece uma estrela gigantesca ainda por causa de "Titanic" (1997).