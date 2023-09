Quatro curtas-metragens quase centenárias, realizadas por Walt Disney, vão ser exibidas no fim de semana no Teatro Luís de Camões (LU.CA), em Lisboa, com música ao vivo pelo guitarrista Tó Trips.

A sessão chama-se “Cineconcerto – As Comédias de Alice” e conta com quatro filmes curtos que conjugam imagem real e animação, feitos nos anos de 1920 pelo produtor e criador norte-americano Walt Disney.

Os quatro filmes, agora restaurados, são “O espetáculo do Faroeste”, “A casa assombrada”, “Dia de Pesca” e “Um dia no mar”, e fazem parte de uma série de mais de 50 curtas-metragens que Walt Disney realizou naquele registo, cruzando cinema de animação e imagem real, muitos dos quais protagonizados por Virginia Davis, no papel da menina Alice.

“São pequenos tesouros cheios de criatividade, humor e poesia, com um virtuosismo técnico impressionante para a época”, refere o teatro LU.CA, que programa este cineconcerto em parceria com o festival Play.