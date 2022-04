Salma Hayek vai substituir Thandiwe Newton como a nova protagonista feminina do terceiro filme "Magic Mike", juntando-se a Channing Tatum.

O filme já está em rodagem em Londres e será lançado na plataforma de streaming HBO Max.

Na versão oficial do comunicado do estúdio Warner Bros., reproduzido pela comunicação social de referência (Variety, The Hollywood Reporter, Deadline, etc.), "Thandiwe Newton tomou a difícil decisão de se afastar da produção de 'Magic Mike’s Last Dance', da Warner Bros. Pictures, para lidar com assuntos familiares".

Mas numa outra versão, a atriz (conhecida durante quase 30 anos como Thandie Newton antes de ter recuperado em 2021 o "w" do seu nome original) foi despedida após um grande desentendimento com Channing Tatum em plena rodagem à volta da agressão de Will Smith a Chris Rock na última cerimónia dos Óscares.

“Foi uma tensa troca de palavras, mas de repente escalou - o Channing entrou no carro e desapareceu. As pessoas olharam umas para as outras e pensaram, 'Um momento, era suposto estarmos a filmar'. Após a intensa discussão, ele disse 'Não vou voltar a trabalhar com ela'. Sendo ele produtor, é o filme dele, portanto ela está fora do filme", revelou ao tabloide britânico The Sun uma pessoa que trabalha na equipa e testemunhou tudo em Paddington (oeste de Londres).

O realizador Steven Soderbergh não terá apoiado nenhum dos lados: "Ele estava a tentar acalmar as coisas, mas ele é um homem muito discreto".

"Ela foi-se. Tudo o que filmámos nos últimos 11 dias tem de ser refeito com uma nova atriz", esclareceu a fonte.

Entretanto, Channing Tatum terá regressado aos Estados Unidos para a pausa da Páscoa e Thandiwe Newton estará a pensar processar o estúdio, mas quem conhece os contornos do que aconteceu diz que a sua posição é "insustentável" após o confronto com a estrela principal do filme se ter tornado "inimaginavelmente brutal".

O membro da equipa também afirmou que a atriz já se destacava pela suas exigências antes da discussão: "Todos no set acharam difícil trabalhar com ela. É uma diva completa".

"Vi-a a ter discussões com o o primeiro assistente de realização, com a responsável pelo seu guarda-roupa. Está sempre a reclamar e zangada com alguma coisa", acrescentou esta fonte ao The Sun.