Após o terceiro fim de semana de exibição, "The Batman" continua a ser o filme que leva mais pessoas aos cinemas.

Nos EUA, o filme protagonizado por Robert Pattinson arrecadou mais 36,8 milhões de dólares nas bilheteiras [cerca de 33,34 milhões de euros], para um total de 300,1 milhões de dólares [271,87 milhões de euros].

Estes números fazem do lançamento o maior lançamento de 2022 e, ainda nos EUA, o segundo maior sucesso comercial na era da pandemia, apenas atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa".

Parte do sucesso explica-se pela falta de concorrência num mercado ainda muito afetado pela pandemia: a maior concorrência era o filme de animação japonesa "Jujutsu Kaisen 0", que ficou em segundo lugar, com uns surpreendentes 17,7 milhões de dólares.

As receitas do novo filme sobre o vigilante de Gotham City também impressionam a nível mundial: 598,1 milhões de dólares, o que nos últimos dois anos só fica atrás do novo "Homem-Aranha", "007: Sem Tempo Para Morrer", "Velocidade Furiosa 9" e "Venom: Era da Carnificina".

A única desilusão foi a estreia na China, que ficou pelo equivalente a 12,1 milhões de dólares: o valor em baixa era esperado após um agravamento da COVID-19 no maior mercado de cinema do mundo, que fechou cerca de 43% dos cinemas, incluindo nas importantes cidades de Xangai e Shenzhen.

Em Portugal, "The Batman" também continua em primeiro lugar, com mais 30.563 espectadores entre quinta-feira e domingo, e 193.304 desde 3 de março.

A seguir ficaram "Uncharted", com 17.687 espectadores (e um total de 264.854 desde 17 de fevereiro) e a estreia muito em baixa de Ambulância", o novo filme de Michael Bay com Jake Gyllenhaal: 10.100 espectadores.