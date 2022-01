Se Val Kilmer, George Clooney e Christian Bale ainda passaram mais ou menos incólumes pelo "pingos da chuva", Robert Pattinson viu a sua confirmação como Batman ser colocada em causa por grupos de fãs, tal como aconteceu com Michael Keaton e Ben Affleck.

"Nunca houve um ator que não tenha recebido uma reação negativa quando foi anunciado que ia interpretar Batman num dos filmes", recordou Matt Reeves, o realizador e argumentista do novo "The Batman", numa entrevista à revista Esquire.

Conhecida a 31 de maio de 2019, a notícia da entrada do ator britânico no projeto dividiu a internet e fãs revoltados chegaram a tornar viral uma entrevista em que ele 'torcia o nariz' ao género.

"Não, um super-herói não. Na verdade, nunca fiz testes para um. Por um lado, temos de assinar contrato para fazer oito filmes e acabei de sair de cinco, portanto oito é simplesmente imenso", foi a resposta em julho de 2017 a Howard Stern.

Em 2019, a antiga estrela de "Twilight" tinha o favoritismo em relação ao outro finalista Nicholas Hoult na corrida ao papel porque tinha corrido bem o encontro com Matt Reeves, mas o estúdio Warner Bros. estava indeciso e exigiu testes por se tratar de uma decisão de enorme importância dentro do Universo Cinematográfico DC Comics.

E a reação quando foi anunciado Robert Pattinson não surpreendeu Matt Reeves, que tem uma teoria sobre o que aconteceu.

"As pessoas que ficaram entusiasmadas, sabia que era por conhecerem o trabalho do Rob pós-'Twilight'. As pessoas que não gostaram, sabia que era porque não conheciam o trabalho do Rob pós-Twilight'", resumiu, referindo-se aos aclamados filmes do ator com realizadores como David Cronenberg, David Michôd, James Gray, Claire Denis, Robert Eggers e os irmãos Safdie.

Com estreia anunciada para 3 de março e ainda com Zoe Kravitz como Catwoman e uma duração confirmada de 175 minutos (créditos incluídos), "The Batman" mostrará os primeiros tempos da luta de Bruce Wayne contra o crime, centrando-se no Enigma (Paul Dano) e o Pinguim (Colin Farrell).

VEJA O TRAILER.