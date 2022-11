A polícia Italiana prendeu na terça-feira duas pessoas ligados à produção do terceiro filme de ação "The Equalizer" por posse de cocaína.

O jornal italiano Il Giornale (citado pela Variety) avançou que os "Carabinieri" fizeram uma busca no hotel na comuna de Maiori onde estavam hospedados os funcionários da empresa de "catering" (alimentação), após o principal responsável da equipa ter morrido subitamente de ataque cardíaco na segunda-feira de manhã.

A descoberta de pequenos pacotes de cocaína nas suas roupas levantou a suspeita de que poderiam existir mais drogas ligada à produção.

A rusga que se seguiu levou à descoberta de 120 gramas de cocaína e à prisão domiciliário no hotel de dois funcionários, sob a acusação de tráfico de drogas.

Uma terceira pessoa foi encontrada na posse de uma pequena quantidade e viu a sua carta de condução apreendida.

Os estúdios ligados à produção de "The Equalizer", tanto o norte-americano Sony Pictures como os parceiros italianos, remeteram-se ao silêncio.

A rodagem do terceiro filme de ação decorre há quatro semanas na zona costeira de Amalfi.

Novamente realizado por Antoine Fuqua e sempre com Denzel Washington como Robert McCall, um homem com passado misterioso que se dedica a defender os fracos e oprimidos, a principal novidade no elenco é Dakota Fanning, um reencontro com o ator quase 20 anos depois do aclamado filme "Homem em Fúria".

A estreia está anunciada para 1 de setembro de 2023.