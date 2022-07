"Thor: Amor e Trovão" foi o filme mais visto a nível mundial no fim de semana de estreia.

O 29.º título do Universo Cinematográfico Marvel arrecadou 143 milhões de dólares nos cinemas dos EUA, um valor ligeiramente abaixo dos 150 previstos pelos analistas mas outra grande vitória para o estúdio: além de ser a 12.º maior estreia entre os 29 filmes, o quarto protagonizado por Chris Hemsworth ficou à frente do seu antecessor, "Thor: Ragnarok", também realizado por Taika Waititi, que arrancou com 123 milhões em 2017.

A nível internacional, o novo filme teve uma estreia acima das previsões, com 159 milhões de dólares de 47 países, para um total global de 302 milhões.

Nos EUA; "Thor: Amor e Trovão" também foi a terceira melhor estreia de 2022, perdendo apenas para "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (185 milhões) e "Mundo Jurássico: Domínio" (145 milhões).

Com um orçamento de 250 milhões e cerca de 100 para promover, o filme terá de chegar a cerca de 700 milhões para o estúdio começar a ver lucro do investimento.

A atual temporada do cinema de verão nos EUA já gerou 2,27 mil milhões de dólares, um valor que está 217% acima da mesma altura em 2021 e apenas 12% abaixo em relação a 2019, o último verão não afetado pela pandemia.

Nas posições seguintes do top estão os filmes que contribuíram para o sucesso, a começar por "Mínimos 2: Ascensão de Gru", que ficou em segundo lugar nas bilheteiras americanas, com 45,6 milhões de dólares no seu segundo fim de semana. Os totais de 210,1 milhões nos EUA e 399,9 a nível mundial já fazem do filme de animação o maior sucesso do cinema para toda a família desde que começou a pandemia.

Bastante forte continua "Top Gun: Maverick": a entrar na sétima semana nos cinemas, está em terceiro lugar nas bilheteiras americanos e arrecadou mais 15,5 milhões.

Com 597,4 milhões nos EUA, está quase a tornar-se o 12.º filme da história do cinema a passar os 600 milhões naquele país. Mesmo sem a estreia na China e Rússia, o total global vai nos 1,183 mil milhões, reforçando o filme como o maior sucesso comercial na carreira de Tom Cruise.

Em quarto lugar está "Elvis", o biopic sobre o rei do rock n' roll realizado por Baz Luhrmann, que apesar dos valores mais discretos nas bilheteiras, somou mais 11 milhões nos EUA e já vai nuns sólidos 91,2 milhões naquele país e 155,1 a nível global ao terceiro fim de semana, quase a ultrapassar o recorde de 156,8 milhões do maior sucesso de bilheteira para um público adulto na era da pandemia estabelecido por "Casa Gucci".

A fechar o Top 5 norte-americano dos sucessos está "Mundo Jurássico: Domínio", com mais 8,1 milhões ao quinto fim de semana, chegando aos 350,3 milhões nos EUA e um total gigantesco de 826,5 milhões nas bilheteiras mundiais.