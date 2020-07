As realizadoras foram distinguidas pelas curtas-metragens "Sagrada Família", de Margarida Lucas, e "Tio Tomás, a contabilidade dos dias", de Regina Pessoa, na 26.ª edição do FIC, que decorreu, além de Badajoz, em Olivença e San Vicente de Alcántara, na região da Estremadura espanhola.

Os espetadores do festival distinguiram com o Prémio do Público de Badajoz a ‘curta’ de Margarida Lucas "Sagrada Família", uma “comédia de humor negro que conta a história de uma peculiar família que vive num pequeno andar em Benfica”, explica uma nota dos promotores enviada à agência Lusa.

Já a película de Regina Pessoa, "Tio Tomás, a contabilidade dos dias", foi distinguida pelo júri com o Prémio de Melhor Música Original pelo trabalho do canadiano Normand Roger, no filme que é uma homenagem da realizadora ao seu tio Tomás, “um homem humilde com uma vida simples e anónima, mas que foi determinante para ela”.