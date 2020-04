O filme de animação "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias", da realizadora portuguesa Regina Pessoa, venceu o Prémio de Excelência na competição de curtas-metragens do Festival dos Prémios de Animação de Tóquio.

Os vencedores da edição deste ano foram anunciados no 'site' oficial do festival.

"Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias" é distribuído e promovido pela Agência da Curta Metragem e coproduzido entre Portugal (Abi Feijó, Ciclope Filmes), França (Reginald de Guillebon, Les Armateurs) e Canadá (Julie Roy, ONF).

Desde a estreia, em junho do ano passado, na Croácia, a curta de 13 minutos foi já distinguida em vários festivais, entre os quais o festival de cinema de Annecy, em França, com o prémio especial do júri, o festival Animamundi, no Brasil, e o Caminhos do Cinema Português, em Coimbra.

Em janeiro deste ano, venceu o prémio de Melhor Curta Metragem dos prémios Annie. Considerados os 'Óscares' do cinema de animação, os Annie distinguem produções, em curta e longa-metragem, e são atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação.