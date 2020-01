"Tio Tomás - A Contabilidade dos Dias", de Regina Pessoa, ganhou o trofeu de Melhor Curta-Metragem nos prémios Annie, considerados o equivalente aos Óscares no mundo da animação. A concurso na mesma categoria estava outro filme nacional, "Purple Boy", de Alexandre Siqueira. O português Sérgio Martins também ganhou na categoria de Melhor Animação de Personagens em Longa-Metragem, pela personagem de Alva no filme "Klaus".

A curta-metragem de 13 minutos com que a cineasta recorda e homenageia o seu tio Tomás foi produzida pela portuguesa Ciclope Filmes, pelo National Film Board of Canada e pela francesa Les Armateurs. Entre os muitos galardões que já conquistou contam-se o Prémio Especial do Júri e o Prémio para a Melhor Música no Festival Internacional de Animação de Annecy, o mais importante do mundo, e o Grande Prémio do Festival Internacional de Animação do Brasil - Anima Mundi.

"Não estava à espera disto", começou por dizer Regina Pessoa no seu discurso de agradecimento" que dedicou em grande parte ao homem que inspirou o filme. "O filme é um tributo ao meu tio Tomás, foi com ele que comecei a aprender a desenhar com carvão da lareira nas paredes da casa da minha avó, foi uma forma invulgar de começar a crescer mas, de alguma forma, agora estou a fazer filmes animados. Ele era um homem simples, não era importante para ninguém, mas era importante para mim e queria mostrar isto no meu filme, que não temos de fazer coisas extraordinárias na vida para sermos importantes na vida de alguém", disse a realizadora.