Excluindo participações simbólicas, narrações e curtas-metragens, Tom Hanks fez cerca de 55 filmes. Mas destes, apenas quatro são "muito bons". Quais? Isso ele não diz. Vencedor de dois Óscares com "Filadélfia" (1993) e "Forest Gump" (1994, Tom Hanks também foi nomeado por "Big" (1987), "O Resgate do Soldado Ryan" (1998), "Náufrago" (2000) e "Um Amigo Extraordinário" (2019). "Ninguém sabe como um filme é feito – embora todos pensem que sim. Fiz uma carrada de filmes (e quatro deles são muito bons, acho eu), e ainda fico impressionado com a forma como os filmes se formam. Desde o lampejo de uma ideia até a imagem oscilante no ecrã, todo o processo é um milagre", revelou numa entrevista à revista People. "Fazer um filme é um trabalho muito árduo por um longo período de tempo que consiste em tantos momentos de alegria contra um número igual de sentimentos de auto-repugnância. É o melhor emprego do mundo e o mais confuso dos trabalhos que conheço", acrescentou. Tom Hanks escolhe os filmes preferidos da sua carreira. Nenhum deles ganhou Óscares Ver artigo Embora não diga quais são os seus filmes preferidos, sabe-se que os filmes da trilogia "O Código Da Vinci" não estão na lista: descreveu-os este verão como algo "tão cínico como um jogo de palavras cruzadas" e um puro projeto comercial. Mas noutra entrevista no ano passado, o ator elegeu os seus três filmes preferidos, mas pelo critério da experiência pessoal da rodagem e não como eles saíram (em qualidade, bilheteira ou prémios). A companhia da família durante a rodagem foi o elemento em comum em todas as escolhas: o filme preferido foi "Liga de Mulheres" (1992), seguido de "O Náufrago" (2000) e "Cloud Atlas" (2012).