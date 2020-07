Todas as semanas, o top de sugestões no cinema, no streaming e no MEO Videoclube do crítico Rui Pedro Tendinha, em exclusivo no SAPO Mag. A primeira edição já está disponível. Veja o vídeo.

Na primeira edição do Top Tendinha, "Zé Pedro Rock n'Roll", o filme de Diogo Varela Silva sobre um "gajo porreiro", está no Top Cinema. Cinema documental feito com o coração nas mãos. A sugestão Top Streaming vai para "Eu Não Sou o Teu Negro", de Raoul Peck. O campeão do Verão no top da Filmin é um dos grandes documentários dos últimos anos do cinema americano. James Baldwin para sempre! Na escolha Top MEO Videoclube fica "Um Amigo Extraordinário", o muito esperado novo filme de Marielle Heller finalmente com estreia em Portugal. O melhor Tom Hanks dos últimos anos.